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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت : مراكز إعادة تأهيل المعوقين ليست مستعدة لاستقبال جرحى الجيش الإسرائيلي

صدى البلد

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مراكز إعادة تأهيل المعوقين ليست مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة لجرحى الجيش الإسرائيلي. 

وسبق أن ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن 5 آلاف جندي إسرائيلي جرحوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، وأن وزارة الدفاع اعترفت بألفين من الجنود كمعاقين حتى الآن.

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن الأرقام التراكمية منذ 7 أكتوبر فلكية: أكثر من 5 آلاف جندي جريح وصلوا المستشفيات، وأكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميًا على أنهم معاقون بالجيش وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع.

وأضافت أن من بينهم أيضا 1000 جريح من الجنود النظاميين، لذلك يتم توفير الرعاية لهم من قبل جيش الدفاع. ولم توضح "يديعوت أحرونوت" ما إذا كان بقية الجنود الجرحى جنودا نظاميين أم لا.

وكشفت الصحيفة أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يستقبل يوميا 60 جريحا معظمهم إصاباتهم خطرة.

يديعوت أحرونوت الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي العبرية

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