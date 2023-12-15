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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فئة ذوى الإعاقة كانت تعانى من عدم الاهتمام في السنوات التى سبقت تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام إدارة شئون الدولة، معقبا “ لم نري هذا الدعم غير مسبوق إلا في عهد الرئيس السيسي وذلك لكافة أنواع الإعاقات”.

وأضاف “ يحيي” لـ “ صدى البلد”، أن قيام وزارة التضامن بتوفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه، تأتي في إطار ترجمة الوزارة لتوجيها وتكليفات الرئيس السيسي، الذي يتم إصدارها بشكل مستمر من أجل الإرتقاء بمستوى المعيشة لهم، وذلك من خلال العديد من المزايا أبرزها بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن الإهتمام بفئة ذوى الإعاقة من شأنه أن يعمل علي إعطائهم دفعة قوية ترفع من الحالة النفسية والمعنوية لهم، قائلا “ تشعرهم هذه الخطوات بمدى وضعهم في أولويات الدولة”.

واختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي جهود الحكومة في توفير كافة سبل الإتاحة لفئة ذوى الإعاقة، والعمل علي توفير الراحة لهم لعدم مواجهتهم أي نوع من العقبات.

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وتحتفل وزارة التضامن الاجتماعي، عبر فعاليات متنوعة ومتتالية، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتزامن في شهر ديسمبر من كل عام، للدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد من الأنشطة التي تستهدف ذوي الإعاقة، حيث قامت بافتتاح 6 حضانات دامجة بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات، بالإضافة إلى غرفة تكامل حسي للإعاقات الذهنية وللأطفال أصحاب التوحد، وهؤلاء الذين لديهم صعوبات تعلم، هذا بالإضافة إلى غرفة لإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لاكتشاف أي إعاقات في سن مبكر لدى الأطفال والتوجيه بسرعة التدخل، كما تم تفقد غرفة التأهيل اللغوي وتنمية التخاطب، والتأهيل النفسي-حركي والتأهيل الوظيفي.

أضافت القباج أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8,2 مليار جنيه مصري خصماً من برنامج "كرامة"، كما تم استخراج 1,3 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019 ، مشيرة إلى أنه استفاد عدد 350 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة سنوياً من 630 من مؤسسات التأهيل، بما يشمل مؤسسات وحضانات ومراكز تأهيل و مراكز علاج طبيعي ومراكز تدريب لغوى، كما بلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية ما يقرب من 76 مركزاً موزعة على المحافظات المختلفة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى دعم الطلاب غير القادرين بتكلفة تبلغ 58 مليون جنيه، كما تتوفر أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.

ذوي الإعاقة القوى العاملة مجلس النواب وزارة التضامن عبد الفتاح السيسي

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