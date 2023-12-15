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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيصل خورشيد يكشف عن موعد ومكان عزاء زوجته

فيصل خورشيد
فيصل خورشيد

أعلن المنولوجست فيصل خورشيد، موعد وتفاصيل عزاء زوجته، إذ يقام بعد غد الأحد 17 ديسمبر، بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم. 

وكتب فيصل خورشيد، في منشوره عبر فيسبوك: «عزاء زوجتى يوم الأحد بمسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم قاعه المروه من ٥ إلى ٩ شكر الله سعيكم». 

 

وفاة زوجة فيصل خورشيد

أعلن الفنان الكوميدي والمونولوجيست فيصل خورشيد وفاة زوجته منذ قليل، بعدما تعرضت لأزمة صحية خلال الساعات الماضية عبر حسابه على فيسبوك. 

 

وكتب فيصل خورشيد موعد ومكان الجنازة قائلا:" زوجتى فى ذمه الله ربنا يرحمك يا آمال.. صلاة الجنازه من مستشفى هليوبوليس والمدافن اول طريق السويس".

فيصل خورشيد، هو فنان ومونولوجست مصري، شارك بالتمثيل في عدة مسلسلات وأفلام سينمائية، منها فيلم الإمبراطور عام 1990، وفوازير ألف ليلة وليلة، مسلسل الدخول في الممنوع، المال والبنون، سر الأرض، وغيرها. 
 

وجه الفنان والمونولوجست فيصل خورشيد، الشكر لنقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر، بشأن وقف 19 من مؤدي المهرجانات، ومن بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش ومسلم وآخرين.


وأضاف فيصل خورشيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك قوى شر تحارب في مصر عسكريا واقتصاديا ومعنويا ودينيا وفنيا وثقافيا، وبالتالي يوجد حرب فنية على مصر، وإذا غابت الكيانات الشرعية والرسمية عن الوجود تظهر الكائنات العشوائية.

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