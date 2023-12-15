تسمم الحمل.. أعراضه وأسبابه وطرق تجنب الإصابة به

قال الدكتور عمرو حسن ، مستشار وزير الصحة، وأستاذ أمراض النساء والتوليد في قصر العيني، إنه من الضروري أن تعرف الزوجة كل شيء عن تسمم الحمل؛ لما يمثله من خطر قد يهدد حياتها، ويؤثر على صحتها وصحة الجنين الذي تحمله.

ما هو تسمم الحمل؟

أوضح الدكتور عمرو حسن ، أن تسمم الحمل مرض يصيب الحوامل فقط ، ويتميز بأعراض ثلاثة هي: ارتفاع في ضغط الدم، وتورم بالجسم، ووجود زلال بالبول.. وللمرض آثار خطيرة على الحامل وعلى الجنين..

ماذا يحدث للحامل؟

قال الدكتور عمرو حسن إن المرض يرجع إلى تقلص شديد في الأوعية الدموية في جميع أعضاء الجسم مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط واضطراب في وظائف هذه الأعضاء، وتعد الكلي من الأعضاء التي تتأثر تأثرًا مباشرًا بالمرض فتضطرب وظيفتها في تنقية الجسم من السموم والفضلات الناتجة من عمليات الهضم والتنفس بل وقد تتوقف تمامًا عن العمل في الحالات المتقدمة وتكون من أهم أسباب وفاة المريضة.

وتابع قائلا : كذلك يتأثر الكبد فتختل وظائفه العديدة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمصدر الطاقة وميكانيكية العمل في كل خلايا الجسم، ويتأثر المخ في ارتفاع الضغط وتتقلص أوعيته الدموية وفي ارتفاع نسبة المواد السامة الحبيسة داخل الجسم فتصاب الحامل بأعراض عصبية ونفسية فتفقد الوعي تدريجيًا وقد تصيبها التشنجات وعندئذ يقال أن المرأة أصيبت بالاكلامسيا وهو من أخطر المضاعفات التي تصل نسبة وفاة الأم فيها إلى 10%.

وأشار حسن الي أن من أهم الأعراض هو التورم الذي يصيب المرأة ويبدأ غالبًا في القدمين والساقين ثم ينتشر تدريجيًا حتى يصيب الجسم واليدين والوجه.. ومن الطبيعي أن يؤدي تقلص الشرايين إلى ارتفاع ضغط الدم مما يؤدي إلى مضاعفات عديدة أولها على القلب الذي قد يصاب بالهبوط لعدم قدرته على مقاومة هذا الارتفاع الشديد، كما قد تنفجر الأوعية الدموية الموجودة في الأعضاء الهامة مثل: الكلى والكبد والمخ والعين أحيانًا..

ماذا يحدث للجنين؟

يؤثر المرض على المشيمة وهي العضو الهام الذي يربط الجنين بجدار الرحم وتقوم بالوظائف الحيوية التي تؤدي إلى نمو الجنين فتمده بالغذاء والأوكسجين وتتولى إخراج كل ما هو ضار من أنسجته.

وتصاب أوعية المشيمة بالتجلط وتفقد وظيفتها تدريجيًا فيبطئ نمو الجنين ويولد صغيرًا ضعيفًا وفي بعض الأحوال الشديدة ولا سيما حالات الاكلاسيا التي تحدث فيها التشنجات تنفصل المشيمة عن الرحم ويؤدي هذا إلى وفاة الجنين فورًا.

كيف يتم تشخيص المرض؟

تسمم الحمل مرض ليس له أعراض هامة في مراحله الأولى فيما عدا حدوث التورم في القدمين والساقين، وقد يؤخذ هذا على أنه شيء عادي يحدث أحيانًا في الحمل الطبيعي.

ويعد هذا من جوانب خطورة المرض؛ لأن الأعراض هي التي تحمل المريض على الذهاب للطبيب لذلك فإن التشخيص لا يتم إلا بقياس ضغط الحامل وتحليل البول للزلال فإن الحامل التي لا تذهب للفحص الطبي قد يتسلل إليها المرض بدون أي شكوى ثم تفاجأ بمضاعفاته الشديدة لأول مرة.

ومن الغريب أنه إذا مات الجنين داخل بطن الأم فإن أعراض المرض تختفي وتشفى منه.

أسباب تسمم الحمل

على الرغم من آلاف الأبحاث العلمية فإن السبب المباشر للمرض غير معروف، لذلك فقد وصفت عشرات النظريات المختلفة، بل وسمى المرض بعشرات الأسماء المرتبطة بهذه النظريات.

ولكن مما لا شك فيه أن هذه الأبحاث قد كشفت الكثير من جوانبه المختلفة وأصبح من المحتمل اكتشاف سببه المباشر في وقت قريب.