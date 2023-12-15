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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بفوزه على الوحدة في دوري روشن

الهلال السعودي
الهلال السعودي

واصل فريق الهلال انتصاراته، على حساب ضيفه الوحدة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على، ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن الجولة 17 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاءت ثنائية الهلال بشباك الوحدة بواسطة سعود عبدالحميد وألكسندر ميتروفيتش بالدقيقتين 20 و80.

وعزز الهلال بتلك النتيجة صدارته لجدل الترتيب برصيد 47 نقطة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وأعلن جورجي جيسوس مدرب الهلال، تشكيلة فريقه لمواجهة الوحدة، اليوم الجمعة، في إطار الجولة 17 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر صاحب الوصافة.

في حين يحتل نادي الوحدة، المركز التاسع في البطولة المحلية برصيد 22 نقطة.


وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

 

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو، مالكوم

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.
 

الهلال الوحدة ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية الرياض دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي دوري روشن

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