بعد عرض الزواج عليها بلبنان.. إطلالات أثارت الجدل للمذيعة لينة الطهطاوى ..شاهد

تصدر البلوجر محمد فرج تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الإجتماعي فيسبوك مجموعة من صور لعرض الزواج على المذيعه لينة الطهطاوي بعد فترة قصيرة لا تتخطى العام من طلاقه للبلوجر نورا ناصر.

وتتميز لينة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد لينة في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد لينة على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وشارك محمد فرج جمهوره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة من صور عرض الزواج الرومانسي بلبنان برفقة البلوجر عمرو راضى وزوجته هدير.

وظهر محمد فرج وخطيبته لينة الطهطاوي بملابس سوداء وسط الورد الحمراء والمناظر الطبيعية.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورهم الأخيرة…