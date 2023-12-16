لو موظف جديد.. دايو لانوس سعرها 190 ألف جنيه

يشهد سوق السيارات فى الفترة الحالية ارتفاعاً كبيراً فى الأسعار خاصةً لـ “الزيرو”، وبالتالي الحل لدى سوق المستعمل الذي يفور عدة خيارات بأسعار أقل، وفى حالة كنت صاحب ميزانية محدودة أو موظف جديد سيكون الخيار الأفضل لك هو دايو جولييت هاتشباك بـ 190 ألف جنيه.

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة "أونلاين" الأشهر في مصر، جاء عرض على سيارة دايو جولييت موديل 2002 مقابل 190 ألف جنيه.

دايو جولييت موديل 2002

تقدم دايو جولييت موديل 2002 محركاً من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 86 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 5 سرعات، كما أن معدل إستهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كيلو متر.

أما المقصورة الداخلية لـ دايو جولييت موديل 2002، فهي رحبة تتسع لأربعة ركاب اثنين في المقاعد الأمامية، واثنين آخرين في المقاعد الخلفية، مزودة بعدادات قراءة مبسطة وعجلة قيادة تقليدية ومكيف للهواء وزجاج كهربائي.

دايو جولييت موديل 2002

وفقاً لمالك السيارة تخطى عداد دايو جولييت موديل 2002 أكثر من 200 ألف كيلو متر، كما أنها حصلت على دهان خارجي للتجديد، وهي باللون السيلفر.