عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. مهام مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، علي أن ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

 

اختصاصات مجلس ادارة الصندوق 

 

ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه، وله علي الأخص:
 

بعد موافقة مجلس الوزراء .. هيئة الكتاب تواصل تجهيزاتها لمعرض القاهرة الدولي

مجلس الوزراء يبحث الأزمة| كم سيصل سعر كيلو البصل خلال أيام.. تفاصيل

 - وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.

 - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، وجداول الوظائف به.

 - إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصنـدوق ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري.

 - الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.

 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها.

 - النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق.

 - اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

موضوعات متعلقة

الأوقاف: انعقاد البرنامج التثقيفي للطفل في مسجد الشهداء بالإسماعيلية

الأوقاف: الشيخ يسري عزام خطيبا للجمعة القادمة وموضوعها نداءات القرآن الكريم للمؤمنين

ترشيحاتنا

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

هواتف فيفو العملاقة Vivo X100 تنطلق في الأسواق العالمية

دعاء جميل في جوف الليل.. تقرب إلى الله والناس نيام

سعر أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. وصلت المليون جنيه

قبل الاجتماع الأخير بساعات.. خبير يكشف تطورات الأوضاع في سد النهضة

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات كاملة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء سليمان تكتب| اترك العالم خلفك.. ماذا لو انقطعت كل وسائل الاتصال؟

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. الخلافات اشتعلت في السعودية وعمرو أديب وراء الإعلان

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

فيديو

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ