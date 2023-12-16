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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القضاء كشف الحقيقة.. مساعد ترامب في ورطة بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية

صدى البلد

بعد محاكمة استمرت أربعة أيام، أصدرت هيئة المحلفين حكمًا يقضي بأن رودي جولياني، المساعد السابق للرئيس دونالد ترامب، يجب أن يدفع أكثر من 148 مليون دولار، لامرأتين بسبب ادعاءات كاذبة تتعلق بالتلاعب في الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

تأتي هذه القضية بعد أن أثبتت المحاكمة أن جولياني قد قدم ادعاءات تشهيرية ضد روبي فريمان وابنتها أندريا "شاي" طحلب، موظفتي الاقتراع في ولاية جورجيا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، في تصريح لها بعد صدور الحكم، وصفت موس السنوات القليلة الماضية بأنها مدمرة.

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وبموجب قرار هيئة المحلفين، سيتعين على جولياني دفع 20 مليون دولار لكل من الضحيتين كتعويض عن التشهير الذي تعرضتا له.

وقد تم أيضًا تخصيص أكثر من 16 مليون دولار لكل منهما كتعويض عن الاضطراب العاطفي الذي تعرضتا له. وتم أيضًا إصدار أمر بتقسيم دفعة أخرى من التعويضات التأديبية بقيمة 75 مليون دولار بين الطرفين.

كانت المبالغ المطلوبة في البداية من جولياني تتراوح بين 15 مليون دولار و43 مليون دولار من قبل الضحيتين، اللتين كانتا تسعى للحصول على تعويض عادل، وفي تصريح للصحفيين خارج المحكمة، أعرب جولياني عن عدم ندمه على أي شيء.

في المرافعات الختامية، أكد مايكل جوتليب، محامي فريمان وموس، أن رودي جولياني كان يروج لمعلومات خاطئة، وأشار إلى أن هيئة المحلفين شهدت جزءًا صغيرًا فقط من الرعب الذي تعرضت له خلال ثلاثة أيام من الأدلة والشهادات.

وأضاف جوتليب أن عقوبة مالية صارمة كانت ضرورية لإرسال رسالة قوية لجولياني ولأي شخصية أخرى لديها منصة قوية. وكانت تقديرات ثروة جولياني بحوالي 50 مليون دولار وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز.

فيما بعد، أعرب جولياني عن استيائه من الحكم ووصفه بأنه سخيف، وأعلن عزمه استئناف الحكم. وقد حث محاموه هيئة المحلفين على أخذ الأمور في الاعتبار أثناء النظر في العقوبة، وأكدوا أنه على الرغم من نشر جولياني للأكاذيب بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ادعاءات كاذبة التعويضات

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