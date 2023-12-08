محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير وتلاعب برخصة بناء مخالف للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية إلي النيابة العامة لإعمال شئونها والتي تتمثل في وجود شبهة تزوير في محرر رسمي منسوب صدوره لتفتيش نيل الخطاطبة بمنوف ، جاء ذلك بناءَ علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.



تبين من خلال التحقيقات وجود شبهة تزوير في مستند رسمي مقدم من مواطن بناحية منشأة جريس لقيامه بتسليم خطاب للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون منسوب صدوره إلى الإدارة العامة لحماية نهر النيل ( تفتيش نيل الخطاطبة بمنوف) لاستخراج ترخيص بناء بالمخالفة للقانون على قطعة أرض يمتلكها تقع أحد حدودها على جسر نهر النيل.



وبالفحص والرجوع للجهة المختصة أفادت أن الخطاب غير صحيح ولم يصدر منها وجميع التوقيعات المدونة عليه غير صحيحة والخطاب غير مسجل بسجلات التفتيش بذات الجهة فضلا عن عدم وجود خاتم شعار الجمهورية لإكسابه حقاً غير شرعياً.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً علي حقوق المواطنين.

وأشار إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية ، وأن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح والقوانين.