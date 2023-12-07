محافظ المنوفية يتفقد مقار الإنتخابات الرئاسية للوقوف على جاهزيتها



أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية لعدداً من المقرات الانتخابية للوقوف علي الإستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة للإنتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر عقدها أيام 10، 11، 12 من ديسمبر الجارى.

رافقه خلالها المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم ، محمد موسى نائب المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم ، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.



حيث تفقد محافظ المنوفية المقرات الإنتخابية بمدرسة الشهيد أحمد السرسي " الثانوية بنات " ( لجنة فرعية )، و مركز شباب الحى القبلى " جابر الشاويش" ( لجنة عامة ) ، والصالة المغطاة بإستاد الجامعة ( لجنة عامة ) ، وحرص المحافظ على الإطمئنان بنفسه على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والقضاة وتوافر كافة التيسيرات اللازمة من أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وكذا عمل مظلات إنتظار للناخبين وتذليل كافة العقبات لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وبما يضمن انتظام سير العملية الإنتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.



وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الميدانى على كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع رؤساء المدن للوقوف على مدى جاهزيتها وتلافي أية ملاحظات وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية ، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان ، فضلاً عن مراجعة جميع أعمدة الإنارة وتوفير مولدات كهربائية للمقرات الانتخابية وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات لمواجهة أي أحداث طارئة خلال العملية الإنتخابية.



وأكد المحافظ على أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الإنتخابات على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وكذا إستقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الإنتخابية.



وأشار أبو ليمون إلى أن المحافظة قد أنهت استعداداتها بتجهيز 500 مقراً إنتخابياً و 12 لجنة رئيسية و 574 لجنة فرعية بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين ، لإستقبال 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم، مناشداً جموع أهالي وأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.