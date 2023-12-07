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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يشهد نموذج محاكاة عملية للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تجربة عملية حية على أرض الواقع من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، تابع خلالها الجاهزية الكاملة للجان الإنتخابية إستعداداً لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 .

جاء ذلك بحضور المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم ، والأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، ومديري المديريات الخدمية ، عدد من الجهات المعنية .

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حيث تم نقل الحدث مباشرةً كنموذج للإطمئنان على الجاهزية الكاملة للجان الإنتخابية لإستقبال الناخبين للمشاركة في العرس الديمقراطى والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر ، وتم الإبلاغ عن بعض الأعطال وكيفية التعامل المباشر معها .
وأكد محافظ المنوفية على جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد سير العملية الإنتخابية بنطاق المحافظة على مدار الساعة كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة ، والوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي فضلاً عن تذليل أى معوقات من شأنها ان تعكر صفو الانتخابات ، لافتاً إلى متابعته الشخصية لانتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان ميدانياً ومن خلال الشبكة الوطنية والتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم ، مشدداً على مراجعة كافة غرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة للمشهد الانتخابي.
وشدد أبو ليمون على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي كون المحافظة من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى نسب المشاركة في العملية الإنتخابية بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الانتخابات الرئاسية 2024 الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المنوفية المقار الانتخابية سير العملية الانتخابية محافظ المنوفية

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