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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تكشف موعد عقد امتحانات طلاب الفرقة الثالثة

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، لطلاب الفرقة الثالثة بالكلية.

وأعلنت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى  2023-2024، وأنها سوف تبدأ يوم الخميس الموافق ٢ يناير  القادم.

جامعة القاهرة 

 

شارك وفد من اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة في افتتاح فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2023" فى دورته الثالثة فى الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر 2023، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها جامعة القاهرة لطلابها إلى المعارض والمشروعات القومية والتنموية الكبرى لاطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه في مختلف المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم وتفعيل العديد من الزيارات الميدانية لطلابها إلى المعارض الكبرى والمشروعات القومية والتنموية التي يُجرى تنفيذها بهدف تنمية الوعي القومي للطلاب، واطلاعهم على ما تم إنجازه  على أرض الواقع، وتعريفهم بالجهود في البناء والتنمية والإنجازات العديدة التي يتم تحقيقها في مختلف الاتجاهات.

اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة آداب جامعة القاهر الآداب جامعة القاهرة الدكتورة نجلاء رأفت الرئيس عبد الفتاح السيسي

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