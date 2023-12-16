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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ : لابد من التركيز على التمكين الاقتصادي لذوى الإعاقة

النائب ابو سريع امام
النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب أبو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بجهود الدولة في رعاية فئة ذوى الإعاقة، تلك الفئة التي تعد ضمن الفئات الأكثر احتياجا للدعم ولهذا تولى القيادة السياسية لها اهتمام خاص.

و أضاف أبو سريع امام فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توفير وزارة التضامن دعما نقديا لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه، أحد الخطوات التي تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ضمن إجراءات الحكومة في توفير حياة كريمة لهم لا سيما وأن الكثير منهم لا يملك مصدر دخل أو فرصة عمل.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلي ضرورة التركيز علي التمكين الإقتصادى لذوى الإعاقة وإشراكهم في خطة التنمية التى تنفذها الدولة، من خلال إستغلال خبراتهم وطاقتهم في مشروعات ريادة الأعمال، معقبا “ فكرة المشروع ستدعمهم أكثر من الإعانات الشهرية، فالمشروع سيكون مصدر دخل حقيقي”.

وتابع النائب أبو سريع امام: لابد من عمل تحويل مهنى لكل معاق وفقا لظروفه، فإشراكهم في الإنتاج سيشعرهم بأنهم لهم دور فعال في المجتمع.

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وتحتفل وزارة التضامن الاجتماعي، عبر فعاليات متنوعة ومتتالية، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتزامن في شهر ديسمبر من كل عام، للدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد من الأنشطة التي تستهدف ذوي الإعاقة، حيث قامت بافتتاح 6 حضانات دامجة بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات، بالإضافة إلى غرفة تكامل حسي للإعاقات الذهنية وللأطفال أصحاب التوحد، وهؤلاء الذين لديهم صعوبات تعلم، هذا بالإضافة إلى غرفة لإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لاكتشاف أي إعاقات في سن مبكر لدى الأطفال والتوجيه بسرعة التدخل، كما تم تفقد غرفة التأهيل اللغوي وتنمية التخاطب، والتأهيل النفسي-حركي والتأهيل الوظيفي.

أضافت القباج أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8,2 مليار جنيه مصري خصماً من برنامج "كرامة"، كما تم استخراج 1,3 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019 ، مشيرة إلى أنه استفاد عدد 350 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة سنوياً من 630 من مؤسسات التأهيل، بما يشمل مؤسسات وحضانات ومراكز تأهيل و مراكز علاج طبيعي ومراكز تدريب لغوى، كما بلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية ما يقرب من 76 مركزاً موزعة على المحافظات المختلفة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى دعم الطلاب غير القادرين بتكلفة تبلغ 58 مليون جنيه، كما تتوفر أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.

ذوي الإعاقة مجلس الشيوخ وزارة التضامن حياة كريمة مشروعات بطاقة خدمات متكاملة التنمية المستدامة أبو سريع إمام

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