مفتي الجمهورية ينعى الشيخ نواف الأحمد ويعزي الكويت حكومة وشعبا

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 86 عاماً.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة حكومة وشعباً ، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الديوان الأميري الكويتي قد نعى، اليوم السبت، في بيان رسمي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً .