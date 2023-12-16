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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محاضرة توعوية حول «مبادئ السلامة والصحة المهنية» بهندسة عين شمس

جانب من الندوة
جانب من الندوة


نظم قطاع التدريب الميداني بقطاع شؤون التعليم الطلاب بكلية الهندسة جامعة عين شم محاضرة توعوية عن "مبادئ في السلامة والصحة المهنية" .

 

حيث استضافت الكلية صالح الصيرى، المحاضر المعتمد لدي الرابطة الوطنية لمحترفي السلامة ( الأمريكية) NASP، والمدرس المعتمد لدى مجلس الامتحانات الوطني في السلامة والصحة المهنية، البريطاني، ومدير السلامة والصحة المهنية، بشركة أتريم لإدارة المشروعات، لعقد محاضرة توعوية بعنوان "مبادئ في السلامة والصحة المهنية"، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٣ ديسمبر 2023.

 


وقد شملت المحاضرة التعريف بمختلف المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملين في مراحل العمل وأهمية اتخاذ الاحطياطات من الإصابة والحوادث في بيئة العمل والحفاظ على المنشآت والأجهزة والمعدات من الأعطال وتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية.


وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات والندوات وورش العمل والتدريب العملي الذي ينظمه القطاع بغرض التوعية ونشر المعرفة حول أهمية مبادئ السلامة والصحة المهنية في الكلية. وقد شهدت المحاضرة حضور كثيف جدا وتفاعل من الطلاب، بكل المستويات والبرامج.

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