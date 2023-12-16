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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الطائرة يهزم ليبيا ويتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لمواجهة الكاميرون

صدى البلد

فاز المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا للكرة الطائرة على نظيره ليبيا بنتيجة 3-0، في ختام مبارياته بالدور التمهيدي في بطولة إفريقيا، التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية، خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر 2023.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-20 - 25-22- 25-16.


وبتلك النتيجة يتأهل الفراعنة لدور نصف النهائي متصدرًا ليواجه الكاميرون صاحب المركز الرابع، وتقام المباراة بعد غد الإثنين، حيث تحصل الفرق المشاركة على راحة غدًا الأحد.

وفي نصف النهائي الآخر يلتقي منتخب  تونس  مع منتخب ليبيا، فيما ودع منتخب المغرب البطولة بعدما تذيل ترتيب الدور التمهيدي.


وحقق الفراعنة العلامة الكاملة في الدور التمهيدي حيث تمكن من الفوز على جميع المنتخبات بداية من تونس، ثم الكاميرون و المغرب وأخيرًا ليبيا بنفس النتيجة 3/0.


ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

ويتأهل من البطولة أصحاب المراكز الأول و الثاني والثالث مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

وتضم بعثة مصر كلًا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلًا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.

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