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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبرمان: إسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بيد هذا الشخص

أفيجدور ليبرمان
أفيجدور ليبرمان

علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، مساء اليوم السبت، على إمكانية إقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بدونه، وقال إن مفتاح مثل هذا الإجراء في يد شخص واحد.

وقال ليبرمان بحسب وسائل الإعلام العبرية: "إن مفتاح تغيير الحكومة يقع على عاتق أرييه درعي، وعليه أن يقرر ما إذا كان يتصرف كرجل أعمال صغير أو كزعيم".

وأضاف ليبرمان أن "تشامبرلين تم استبداله أيضًا خلال الحرب، ونتنياهو أقل بكثير. أنا مستعد للائتلاف لإحضار أي شخص آخر".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فأن الإجراء الذي يشير إليه ليبرمان هو إسقاط الحكومة وإقامة حكومة جديدة مكانها من خلال تصويت بحجب الثقة البناء.


وكان نتنياهو قد أقال درعي، الذي شغل وزير الداخلية والصحة في حكومته وذلك إذعانا لقرار أصدرته المحكمة العليا يقضي بذلك.

وكان أرييه درعي، الذي يتزعم حزب شاس الديني المتشدد، قد تم تعيينه وزيرا في الحكومة الائتلافية الجديدة بإسرائيل، وذلك رغم إدانته بالتهرب الضريبي في العام الماضي.


وشغل درعي العديد من المناصب الوزارية على مدى عقود. ومن تلك المناصب ما شغلها درعي بعد سبع سنوات من الحظر، إثر قضائه سنة في السجن لإدانته في تُهم بتلقي رشاوى.

وكان درعي قد حوكم بالسجن ثلاث سنوات في عام 2000، ولكن الحُكم تم تخفيفه إلى ثلث المدة نظرا لحُسن سير المحكوم وسلوكه.

رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيجدور ليبرمان إقالة نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة أرييه درعي

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