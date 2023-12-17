هكذا قتل الجيش الإسرائيلي جنوده.. تحقيق داخلي بتل أبيب يكشف كارثة مقتل الرهائن الثلاثة بقطاع غزة "التفاصيل كاملة"

توصل تحقيق داخلي بإسرائيل، في مقتل الرهائن الثلاثة الذي احتجزته حماس في غزة إلى أن الأسرى كانوا عراة القمصان ويلوحون رفعوا راية بيضاء بينما أطلق جنود الاحتلال النار عليهم، وقال التقرير الأولي الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن الرهائن تمكنوا من الفرار من خاطفيهم في حي الشجاعية شمال غزة قبل أن يتم التعرف عليهم عن طريق الخطأ، وأثناء خروجهم من المبنى يوم الجمعة. ثم أطلق جندي إسرائيلي النار عليهما.

وبحسب صحيفة npr الأمريكية، فقد قال مسؤول إسرائيلي في مؤتمر صحفي يوم السبت إن اثنين قتلا على الفور وأصيب آخر وعادا إلى داخل المبنى، وبعد ذلك سمع الجنود صرخة استغاثة باللغة العبرية، وأمر قائد كتيبة الجندي بوقف إطلاق النار، وتوفي الرهينة الثالث في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

لم يتبعوا قواعد الاشتباك

وقد أفرجت حماس الشهر الماضي عن أكثر من 100 رهينة في هدنة لمدة سبعة أيام مقابل إطلاق سراح نحو 300 أسير ومعتقل فلسطيني تحتجزهم إسرائيل. . وكان الأسرى الثلاثة الذين قتلوا يوم الجمعة من بين أكثر من 100 رهينة يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين لدى الجماعة الفلسطينية المسلحة.

وخلص التقرير الأولي إلى أن الجنود المتورطين في إطلاق النار العرضي لم يتبعوا قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي، وقال المسؤول العسكري إن الرهائن كانوا يرتدون ملابس مدنية ويلوحون بعلم أبيض قبل أن يطلق عليهم جندي النار الذي شعر بالتهديد، وفي تبرير للجريمة قال المسؤول إن مقاتلي حماس يرتدون ملابس مدنية لخداع الجيش.

مأساة لا تطاق

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل الأسرى الثلاثة – يوتام حاييم وسامر فؤاد الطلالقة وألون شامريز، وجميعهم في العشرينات من العمر – بأنه "مأساة لا تطاق"، وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع انفجار موجة غضب داخلية في أعقاب تلك الفضحية.

وقد واصلت عائلات الرهائن الضغط الشعبي على حكومة نتنياهو، داعية إلى أن تكون الأولوية الأولى لإسرائيل هي عودتهم الآمنة، وليس العملية العسكرية للقضاء على حماس، ومما يزيد من الضغوط في الأسابيع الأخيرة أن الأسرى الذين أطلق سراحهم خلال وقف إطلاق النار الشهر الماضي كانوا يتحدثون علنًا عن الفترة التي قضوها في الأسر.

المشهد في "ساحة الرهائن" في تل أبيب

وبعد ظهر يوم السبت في "ساحة الرهائن" وفي وسط تل أبيب، تجمع الناس للاستماع إلى عائلات الأسرى، وقال روبي تشين، والد الرهينة إيتاي تشين (19 عاماً)، إنه التقى الأسبوع الماضي بالرئيس بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين، "أردنا أن نمنحهم امتنان كل الشعب اليهودي على كل ما فعلوه من أجلنا"، ويقول أيضا تشين: "لا أعتقد أن هناك أي رئيس آخر كان على استعداد لفعل أي شيء ممكن، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، نيابة عن إدارته لمساعدتنا في رؤية أحبائنا".

لكنه انتقد حكومة نتنياهو التي قال تشين إنها غير مهتمة بالاجتماع مع عائلات الرهائن: "على الحكومة الإسرائيلية أن تكون نشطة، عليهم أن يقدموا عرضاً على الطاولة، بما في ذلك السجناء الملطخة أيديهم بالدماء"، ويقول في إشارة إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "... لإعادة الرهائن أحياء".

أحضروهم للوطن أولا

وقد رددت هداس بيلوفسكي رون هذا الشعور قائلة إن إطلاق سراح الرهائن "يجب أن يكون الهدف الأكثر أهمية للحرب بالنسبة للجيش الإسرائيليى، فليس هناك خيار... أحضروا الرهائن إلى الوطن أولاً"، وأوضحت أنه يمكن للجيش الإسرائيلي دائمًا العودة والقبض على حماس لاحقًا، ولكن في كل يوم يمر، يموت رهينة آخر، وهذه هي القضية الأكثر أهمية الآن.

وفي وقت سابق، مساء الجمعة، بعد انتشار أنباء إطلاق النار العرضي، تجمعت مجموعة من الأشخاص في وسط تل أبيب وساروا في شوارع المدينة ليلاً، ونادوا الآخرين بالاستيقاظ والانضمام إليهم، وكان من بينهم آدم يكوتيلي، 37 عاما، وهو فنان، الذي قال إن مقتل الرهائن الثلاثة أكد له أن إسرائيل بحاجة إلى التفاوض على وقف آخر لإطلاق النار لتحرير المزيد من الأسرى، فلا يوجد حل عسكري لهذا الوضع، فإسرائيل تشق طريقها بالقصف إلى الزاوية التي لن تتمكن من الخروج منها.

مقتل مصور الجزيرة في غزة

من ناحية أخرى، قُتل مصور قناة الجزيرة المخضرم سامر أبو دقة، الجمعة، في غزة بنيران طائرة إسرائيلية بدون طيار في مدرسة بمدينة خان يونس، حسبما ذكرت رابطة الصحافة الأجنبية، وقالت رابطة حماية الصحفيين إن زميل دقة وائل الدحدوح أصيب في الحادث.

"إننا نعتبر ذلك بمثابة ضربة خطيرة لحرية الصحافة المحدودة بالفعل في غزة وندعو الجيش إلى إجراء تحقيق سريع وتفسير"، هكذا قال FPA، فيما يدعى الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "يتخذ جميع الإجراءات الممكنة من الناحية العملياتية لحماية المدنيين والصحفيين على حد سواء، فلم ولن يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي أبداً باستهداف الصحفيين عمداً، وأضافت أنه بالنظر إلى التبادل المستمر لإطلاق النار، فإن البقاء في منطقة قتال نشطة ينطوي على مخاطر كامنة"، وذلك في محاولة هروب من تداعيات جريمته.