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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.. ابتعد عن المشاريع العقارية

برج القوس
برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بحب الحركة والنشاط والاهتمام بالجانب الرومانسي ولكنهم كثيري النسيان وهؤلاء هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من– (22 نوفمبر – 21 ديسمبر).

نستعرض لكم توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني .


توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد17ديسمبر2023:

أنت اليوم تبدو في حالة غريبة جدا فربما تقول الشيء ونقيضه في آن واحد. عادة تنتقل من قضية ألي أخرى في وقت واحد دون أدنى مشكلة، ولكن اليوم ربما يحذرك الناس من ذلك. حاول أن تفكر جيدا فيما ستقوله قبل أن تتلفظ به. لا تجعل حياتك كتابا مفتوحا بحيث لا يطلع الآخرون على أسرارك.

برج القوس اليوم مهنيا

فى العمل دع تفردك يتألق، تجنب فخ التكرار وتميز بأفكارك الأصلية أن تكون صادقًا مع نفسك يجلب التقدير والنجاح.

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برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.. استعد للتغيرات الإيجابية

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برج القوس اليوم ماليا

برج القوس اليوم أموالك في حالة تغير مستمر كن منضبطًا في إنفاقك وركز على إنشاء خطة مالية قوية ، ضع في اعتبارك البحث عن طرق جديدة لزيادة الدخل ، مثل مصدر دخل ثاني أو عمل مستقل بالعقلية الصحيحة ، يمكنك تحقيق الاستقرار المالي.

برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

اليوم فرصة لتغيير علاقة مليئة بالتحديات يمكن أن يؤدى التواصل المفتوح إلى تغييرات مؤثرة، ستكون شجاعتك في كونك صادقًا هي المفتاح.

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى

تعامل مع الصحة وكأنها رحلة اكتشاف مثيرة اكتشف الأعشاب والتوابل الجديدة وضيفها لنظامك الغذائى.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

ابتعد عن المشاريع العقارية فى الوقت الحالى، وحاول أن تستثمر فلوسك فى أشياء أخرى تفهم فيها.

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