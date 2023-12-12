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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.. استعد للتغيرات الإيجابية

برج القوس
برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بحب الحركة والنشاط والاهتمام بالجانب الرومانسي ولكنهم كثيري النسيان وهؤلاء هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من– (22 نوفمبر – 21 ديسمبر).

نستعرض لكم توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني .

والعاطفي والمالي
 

برج القوس اليوم مهنيا

تخلص من الغضب والقلق عند الحديث مع مديرك وانتبه لطريقة كلامك كي لا تتسبب في مشكلات تسبب في توقف العمل

برج القوس اليوم ماليا

برج القوس اليوم أموالك في حالة تغير مستمر كن منضبطًا في إنفاقك وركز على إنشاء خطة مالية قوية ، ضع في اعتبارك البحث عن طرق جديدة لزيادة الدخل ، مثل مصدر دخل ثاني أو عمل مستقل بالعقلية الصحيحة ، يمكنك تحقيق الاستقرار المالي.

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برج القوس وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اتخذ قرارات تتماشى مع أهدافك طويلة المدى

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الصراحة الزائدة.. عيوب أنثى برج القوس وأكثر الأبراج توافقا معها

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برج الدلو وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. فرصة جديدة لزيادة دخلك

برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

كي تقوي العلاقة بينكم حاول أن تقدم الهدايا والكلمات الطيبة لشريك حياتك ويمكن أن تقوم بعزومته على حفل عشاء رومانسي

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى

حاول أن تتخلص من الطاقات السلبية في الفترات المقبلة ومارس التمارين الرياضية وابتعد عن تناول الأطعمة المليئة بالدهون والسكريات كي تصبح في حالة جيدة

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود الفلك لمولود برج القوس أن يحصل على بعض التغيرات الإيجابية في حياته اليومية لذ كن مستعد في الفترات المقبل علة أن تتعايش مع التغييرات

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