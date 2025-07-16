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صحف الاحتلال: حجم الدمار بغزة يفوق التوقعات.. ومقاولون إسرائيليون يهدمون المنازل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحف الاحتلال: حجم الدمار بغزة يفوق التوقعات.. ومقاولون إسرائيليون يهدمون المنازل

غزة .. معاناة ودمار
غزة .. معاناة ودمار
القسم الخارجي

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، استنادًا إلى تحليل صور أقمار صناعية وشهادات لخبراء، أن حجم الدمار في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 70% من المباني في القطاع باتت غير صالحة للسكن.
وبحسب التقرير، فإن نسبة تدمير المباني بلغت ذروتها في مدينة رفح جنوبي القطاع، حيث دُمر نحو 89% من مبانيها، تليها المناطق الشمالية التي تعرضت لتدمير 84% من مبانيها، فيما بلغت نسبة الدمار الجزئي في مدينة غزة نحو 78%.

وأكدت الصحيفة أن عمليات تدمير البنية التحتية والمباني تتم من خلال مقاولين إسرائيليين يعملون تحت إشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي، ويتقاضى هؤلاء المقاولون ما يقارب 5000 شيكل عن كل مبنى يتم هدمه.

وأشارت "هآرتس" إلى أن بعض هؤلاء المقاولين يمارسون ضغوطًا على الجهات العسكرية من أجل توسيع نطاق عمليات الهدم، ما يثير تساؤلات بشأن الدوافع وراء حجم التدمير الكبير، وما إذا كانت هذه الممارسات تخضع لرقابة صارمة أم أنها تُدار بمنطق المكاسب الاقتصادية.

صور أقمار صناعية حجم الدمار الدمار قطاع غزة العمليات العسكرية الإسرائيلية

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