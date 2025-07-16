طلب عاجل للخارجية الفلسطينية بتدخل اليونسكو لوقف تهويد الحرم الإبراهيمي.. صور

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف.

واعتبرت "الخارجية" في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن ما نقله الإعلام العبري حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الابراهيمي والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى مجلس استعماري، خطوة غير مسبوقة تهدف لفرض السيطرة على الحرم وتهويده وتغيير هويته ومعالمه بالكامل، إضافة إلى أنها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وطالبت "الخارجية"، اليونسكو والمجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فورًا، محذرة من تداعياته على المقدسات برمتها.

وكانت كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن دولة الاحتلال اتخذت خطوة تاريخية غير مسبوقة لتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي بالخليل في الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم أن دولة الاحتلال اتخذت قرارًا بسحب صلاحيات من بلدية الخليل ونقلها للمجلس اليهودي بمستوطنة كريات أربع.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها تغييرات كبيرة في الحرم الإبراهيمي منذ عام 1994.