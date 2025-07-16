إيران تحتجز ناقلتين أجنبيتين في خليج عمان تهربان مليوني لتر من الوقود

قالت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأربعاء إن إيران احتجزت ناقلة أجنبية في بحر عمان بتهمة تهريب الوقود.

وقال مجتبى قهرماني رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزجان الجنوبية، إن السفينة تم اعتراضها "بعد أن تبين أن الوثائق القانونية المتعلقة بشحنتها غير مكتملة"، بحسب موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.



وأضاف أن السفينة كانت تحمل، بحسب التقارير، "مليوني لتر من الوقود المهرب".

وقال قهرماني إنه "تم اعتقال 17 مشتبها بهم، من بينهم قبطان وطاقم الناقلة الأجنبية"، دون أن يوضح هوية وجنسية المعتقلين.

وأضاف التقرير أن السلطات تجري فحوصات مخبرية ومراجعة الوثائق للتأكد من محتويات الشحنة وشرعيتها.

وتأتي هذه الضبطية بعد أشهر من اعتراض الحرس الثوري الإيراني ناقلتين تحملان العلم التنزاني يزعم أنهما كانتا تنقلان 1.5 مليون لتر من الديزل في الخليج.

وتم نقل تلك السفن بعد ذلك إلى ميناء بوشهر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفينتين "سي رينجر" و"سلامة" كان على متنهما 25 فردا أجنبيا.

ويشكل تهريب الوقود تحديا متكررا في إيران، حيث أدت الإعانات الضخمة إلى إبقاء أسعار الوقود المحلية من بين أدنى الأسعار في العالم.