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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اتخذ قرارات تتماشى مع أهدافك طويلة المدى

برج القوس
برج القوس

يعد اليوم لمواليد برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

 

برج القوس.. حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023

مولود برج القوس من الشخصيات التى لا تجيد الكذب ولا يحب النفاق والتغافل، ويفضل أن يكون على علم بما يدور حوله، يتحلى بالمرح واللعب عاشق للحياة.

برج القوس في حظك اليوم 3/12/2023

برج القوس من الشخصيات المستقلة بذاتها يجيد بناء نفسه بنفسه محب للسعى محب لتكوين العلاقات الاجتماعية يجيد إدارة لغة الحوار، يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء.

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برج القوس اليوم مهنيا

من الأفضل أن يكون لديك وقت منظم كى تقوم بجميع المهام المطلوبة منك فى أسرع وقت ممكن، أيضًا تجنب الدخول فى أى أحاديث تخص العمل واجتهد بشكل دائم.

برج القوس اليوم ماليا

برج القوس اليوم أموالك في حالة تغير مستمر كن منضبطًا في إنفاقك وركز على إنشاء خطة مالية قوية ، ضع في اعتبارك البحث عن طرق جديدة لزيادة الدخل ، مثل مصدر دخل ثاني أو عمل مستقل بالعقلية الصحيحة ، يمكنك تحقيق الاستقرار المالي.

برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

شريك حياتك لا يفضل الاسئلة الكثيرة، فحاول أن تحافظ على رغبته وتخلص من أى قيود تحيطه به، فهو شخص مسئول ويكره الأوامر فحاول الحفاظ على العلاقة بشكل أفضل.

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى

تخلص من الوزن الزائد وتناول مكسرات بقدر متوسط على مدار الأسبوع، ويفضل أن تبتعد عن الملح والسكريات وتناول كميات كبيرة من المياه.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أنه خلال الفترات المقبلة يمكن أن ينتهى من إجراءات السفر للخارج والحصول على بعض التغيرات التى تجعل حياته أفضل.

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