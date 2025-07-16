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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بولندا

بولندا
بولندا
القسم الرياضي

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين يان أوربان مدربًا للمنتخب الوطني، خلفا لـ ميشال بروبيرز الذي استقال في يونيو الماضي إثر خلاف حول قراره استبدال روبرت ليفاندوفسكي قائدًا للمنتخب.

وأصبح أوربان خامس مدرب لبولندا منذ عام 2021، وكان بروبيرز الأطول بقاءً في منصبه بعد أن تولى المسؤولية لمدة 21 مباراة قبل أن يُعلن عن قراره برفض اللعب مع منتخب بلاده في ظل قيادة بروبيرز.

وكانت آخر مباراة لبروبيرز هي الهزيمة 2-1 أمام فنلندا، مما ترك بولندا في المركز الثالث في مجموعتها بتصفيات كأس العالم، ويواجه أوربان بداية صعبة في فترته مع الفريق بمباراة خارج أرضه ضد هولندا في 4 سبتمبر. 

وصرح سيزاري كوليشا، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيان: "نعتقد أن هذا الاختيار سيسمح للمنتخب الوطني بتطوير إمكاناته الكاملة. هدفنا هو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026".

وبدأ أوربان، الذي مثّل بولندا 57 مرة كلاعب، مسيرته التدريبية في إسبانيا مع أوساسونا، حيث قضى معظم مسيرته الكروية، كمدير لفريق الشباب ومدرب للفريق الاحتياطي.

وتولى أول منصب إداري كبير له في ليجيا وارسو عام 2007، وخلال تلك الفترة عمل أيضًا كمساعد مدرب مع بولندا في يورو 2008. فاز أوربان بلقب الدوري البولندي عام 2013 في فترته الثانية مع ليجيا.

وكان آخر منصب لأوربان في جورنيك زابرزي، حيث أُقيل في أبريل.

الاتحاد البولندي يان أوربان ميشال بروبيرز روبرت ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي

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