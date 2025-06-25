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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب شباب اليد يصطدم بالبرتغال في ربع نهائي مونديال بولندا

منتخب مصر شباب اليد
منتخب مصر شباب اليد
حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر للشباب في كرة اليد لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره البرتغالي، مساء غد الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليًا في بولندا وتستمر حتى 29 يونيو الجاري.

مصر والبرتغال.. صراع التأهل لنصف النهائي

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شاشة "أون تايم سبورت"، حيث يسعى الفراعنة الصغار لتحقيق انتصار جديد ومواصلة المشوار نحو منصة التتويج.

ويخوض منتخب مصر المواجهة بعد خسارة أمام المنتخب الألماني بنتيجة 29-25، في ثاني لقاءاته بالدور الرئيسي، وهي نتيجة لم تؤثر على تأهله، بعد فوزه المميز على سويسرا، وتعادل ألمانيا مع إسبانيا، ما منح مصر بطاقة العبور لدور الثمانية.

وكان منتخب شباب اليد قد قدم أداءً متميزًا في مرحلة المجموعات، حيث تأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على حساب منتخبات السعودية والبحرين وإسبانيا، ليعتلي صدارة المجموعة الثامنة عن جدارة.

قائمة المنتخب وجهازه الفني

يقود المنتخب الوطني المدير الفني مجدي أبو المجد، ويضم الجهاز الفني كلًا من محمد عبد الرحمن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، إلى جانب الجهاز الإداري والطبي بقيادة نبيل خشبة رئيس البعثة.

وتضم قائمة اللاعبين: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبد الغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبد الغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبد الرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان.

ويسعى شباب الفراعنة لمواصلة الأداء القوي وتخطي عقبة البرتغال في طريقهم نحو الدور نصف النهائي، في ظل تطلعات جماهير الكرة المصرية لتحقيق إنجاز جديد على الساحة العالمية في لعبة كرة اليد، التي باتت من أبرز الألعاب الجماعية في مصر من حيث الإنجازات الدولية.

منتخب مصر لكرة اليد شباب اليد مونديال شباب اليد

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