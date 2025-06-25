بالإيطالية .. رونالدو يعلق على إقالة بيولي من تدريب النصر

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، رسالة لمدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بعد إقالته من قيادة الفريق.

وأعلن النصر السعودي، اليوم الأربعاء، إقالة ستيفانو بيولي من قيادة العالمي، بعد فشل حصد أي بطولة محلية أو قارية، الموسم المنقضي.

وأعاد رونالدو نشر بيان النصر عبر حسابه على منصة إكس، وعلق بالإيطالية: “شكرًا لك على كل شيء”.

بيان النصر

وقال النصر في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “‏تعلن شركة نادي ‎النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي”.

وأضاف: “مثمنين له ولطاقمه كافة الجهود التي بذلوها مع ‎النصر، ومتمنين لهم التوفيق”.

يذكر أن قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2024-2025، أسفرت عن مواجهة قوية للنصر ضد الاتحاد في الدور نصف النهائي

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

الاتحاد - النصر

الهلال - القادسية

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من من 19 إلى 22 أغسطس المقبل في هونج كونج.

ويتربع الهلال على عرش قائمة الأكثر تتويجًا بكأس السوبر السعودي برصيد 5 ألقاب بفارق 3 ألقاب عن أقرب منافسيه النصر، بينما حصدت أندية الاتحاد والفتح والشباب والأهلي، اللقب مرة واحدة.