مونديال الأندية.. حارس مرمى بايرن ميونخ: متفائل بمواجهة فلامنجو رغم الهزيمة من بنفيكا

أبدى مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، تفائله بشأن مواجهة فلامنجو في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 رغم الخسارة من بنفيكا في ختام مشواره بدور المجموعات.



وقال نوير في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "بداية الشوط الأول لم تكن جيدة، لكنك رأيت فريقًا مختلفًا في الشوط الثاني بنفس الإيقاع والاستحواذ على الكرة ودفاعنا".

وأضاف: "كان الأداء أفضل بكثير من بدايتنا في الشوط الأول، وأعتقد أن حدة اللعب كانت أعلى بكثير، إذا لعبنا الكرة بسرعة وبوتيرة عالية، لخلقنا العديد من الفرص، لكننا افتقدنا الزخم اليوم، وكان هذا هو سر فوز خصمنا".

وأتم: "علينا أن نبدأ بقوة في مباراتنا القادمة ضد فلامنجو، بصراحة، أشعر بالتفاؤل بشأن ما حققناه مع فريقنا، وكيف خلقنا الفرص، إذا استطعنا اللعب بهذا الإيقاع طوال 90 دقيقة، وخلقنا الفرص، فسأكون متفائلاً بشأن البطولة ككل".

وسقط الفريق الألماني أمام بنفيكا بهدف دون رد، وتأهل كلاهما إلى دور الـ16 بالمونديال، إذ سيلاقي بايرن نظيره فلامنجو البرازيلي، بينما سيلاقي بنفيكا نظيره تشيلسي.