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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مديريات الشباب والرياضة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

مديريات الشباب والرياضة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بأنشطة توعوية ورياضية
مديريات الشباب والرياضة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بأنشطة توعوية ورياضية
علا محمد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأنشطة والفعاليات الرياضية المرتبطة برفع الوعى بخطورة التعاطي، والتي نظمتها مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة رياضية وتوعوية متنوعة داخل مراكز الشباب، استهدفت رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة تعاطي المخدرات، وتعزيز دور الرياضة كوسيلة فعّالة للوقاية من السلوكيات السلبية، خاصة بين النشء والشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة الميدانية التي تساهم في حماية الشباب وتمكينهم من بناء مستقبل آمن.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على دمج الرسائل التوعوية ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية، في ضوء توجهات الدولة نحو بناء الإنسان، ونشر ثقافة الوقاية، وتعزيز القيم المجتمعية الإيجابية.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو عثمان بالتفاعل الكبير من مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب، مؤكداً أن الرياضة تلعب دوراً محورياً في تحصين الشباب من خطر الإدمان، وأن التعاون المستمر مع الوزارة يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كونفرانس عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان

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