عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجعلك عرضة لجميع الامراض..علامات تحذيرية تشير الي ضعف جهاز المناعة

الجهاز المناعي
الجهاز المناعي

 الجهاز المناعي هو المدافع الأول عن حماية جسم الإنسان من الأخطار التي تواجه،وقد يعاني الكثير من الاشخاص من ضعف المناعة ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ، كما أن الجهاز المناعي له أهمية ودور كبير في التصدي عن الفيروسات والبكتريا والأمراض المصاحبة له وهذه علامات على ضعف جهاز المناعة، ونصائح لتقوية المناعة.نرصد اهن هذه العلامات وفقا لموقع health shots

علامات تشير الي ضعف جهاز المناعة

أكثر عرضة للحساسية:
تعد الحساسية واحدة من أعراض ضعف الجهاز المناعي والتي تظهر على شكل أعراض، مثل: الحكة، أو الدموع، أو عدم تحمل الطعام، أو تهيج الجلد والحكة.
تكرار نزلات البرد:
إذا كان الشخص يعاني من نزلات البرد بشكل متكرر واستمر الأمر لفترة من الوقت، فإن ذلك قد يكون بسبب ضعف الأجسام المضادة في مقاومة المرض.وقد يُصاب الشخص عادةً بنزلات البرد من 3 إلى 4 مرات في السنة، ولكن إذا كان المعدل أكبر أكثر من ذلك، فهذا يشير إلى ضعف جهاز المناعة.


التهابات متكررة وشديدة:
إذا كان لدى الطفل التهابات متكررة وشديدة ولا تستجيب للعلاجات فيجب فحصه ليتم تشخيصه في وقت مبكر حتى يمكن منع العدوى التي قد تسبب مشاكل على المدى الطويل، وهناك اختبارات مستخدمة للتشخيص من أهمها اختبارات الدم حيث يمكن لها الكشف عن خلل في الجهاز المناعي مما يشير إلى وجود اضطراب نقص المناعة.

الإصابة بالأمراض:
غالباً ما يتمكن الجسم بنفسه من محاربة مسببات المرض، إذ يملك القدرة على تجاوز المرض والتعافي، غير أن المعاناة من مرض خطير قد تكون في كثير من الأحيان دلالة على ضعف الجهاز المناعي، حسب نفس المصدر.

رؤية ضبابية:

وجدت دراسة أن البصر يعكس صحة الجهاز المناعي إذ يسبب ضعفه تغيرات في البصر كإجهاد العين وعدم وضوح الرؤية.


وقت أطول للشفاء:

الجسم أكثر عرضة للمرض لكنه يحتاج أيضًا إلى وقتٍ أطول للتعافي من الأمراض كنزلات البرد أو السعال ،يتعرض الجسم لأمراض وتأخذ حالة الشفاء وقت أطول بسبب ضعف المناعة

التعب والإرهاق:

إذا كنت تشعر بالتعب بغض النظر عن مقدار النوم الذي تحصل عليه ، فقد يكون أحد أعراض ضعف المناعة.

الجهاز المناعي الحساسية الالتهابات الفيروسات البكتريا الأمراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

الأهلي أم الدوري السعودي.. القصة الكاملة للعروض الرسمية لشراء أحمد فتوح

موضوعات متعلقة

نصائح جوهرية لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية

التعرق الشديد علامة على الإصابة بأمراض خطيرة.. احترس

متلازمة نوفمبر.. طبيب يحذر الأمهات من أمراض خطيرة تصيب الأطفال خلال الشهر

8 أطعمة تخفف من نزلات البرد في الشتاء.. لن تتوقعها

وصفة جديدة من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل المقلوبة بالسمك الفيليه

رضوي الشربيني تحذر من الارتباط بالرجل التوكسيك| تفاصيل

زي المطاعم.. طريقة عمل بطاطس الفريسكا

أكلة الشتاء المفضلة.. فوائد مذهلة للعدس الأصفر | تعرف عليها

ترشيحاتنا

وزارة الداخلية: مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد ثلاثة أشهر

بين الأمل في السلام والقلق من استمرار الحرب..غزة تتنفس بعد ليالٍ من الرعب

فنلندا تعلن إغلاق كل معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء واحد

عرت مناطق بجسدها.. حورية وحش الساحل تنتظر مفاجأة غير سعيدة

8 ملايين من المصريين.. تحرك جديد للحكومة في شمال سيناء

التهمة لابساه.. تفاصيل إحالة سارق أموال ماكينات الصراف الآلي للنيابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ