أستاذ قانون جنائي: العدالة في مصر دخلت عصر التحول الرقمي

أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن منظومة العدالة في مصر أصبحت أكثر تطورًا وتكاملًا من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن التقنيات الحديثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمل القانوني، ومن بينها "الدليل الإلكتروني" الذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن الجرائم بشكل مباشر وسريع.

تعاون وثيق بين الداخلية والنيابة العامة

وأوضح السعداوي، في تصريحات خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن ما يحدث اليوم من تنسيق فعّال بين وزارة الداخلية والنيابة العامة يمثل نقلة نوعية في تطبيق العدالة، مؤكدًا أن الجهود المشتركة بين الطرفين تعزز من سرعة التحقيقات ودقتها، وتضمن مواجهة حاسمة للجريمة في مختلف صورها.

منظومة شاملة وليست مجرد إجراءات

وأشار إلى أن تحقيق العدالة لم يعد هدفًا نظريًا بل أصبح منظومة متكاملة تعتمد على تحديث البنية التكنولوجية، وتنسيق الجهود بين المؤسسات، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية والقضائية، مضيفًا: "كل جهة أصبحت تؤدي دورها بدقة، واللي يقدروا يحققوا العدالة موجودين وبيشتغلوا بكل طاقاتهم".

وشدد السعداوي على أن التحول الرقمي أصبح العمود الفقري لمنظومة العدالة الحديثة، لما يوفّره من إمكانيات تسهّل جمع الأدلة، وسرعة التتبع، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن الجرائم، فضلًا عن تمكين المواطنين من لعب دور إيجابي في حفظ الأمن العام.

واختتم السعداوي حديثه بالإشارة إلى أن مصر تسير بخطى واثقة نحو عدالة رقمية متطورة، تتماشى مع المعايير العالمية، وتمنح المواطن أدوات حقيقية للدفاع عن حقه، وتُعزز من ثقة المجتمع في جهات إنفاذ القانون، مؤكدًا أن التطوير مستمر في كل مراحل العمل الجنائي.