أستاذ قانون جنائي: منظومة العدالة في مصر أصبحت متكاملة

أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن منظومة العدالة في مصر شهدت تطورًا كبيرًا وأصبحت أكثر تكاملًا، مشيرًا إلى أنه أصبح متاحًا الآن وجود "دليل إلكتروني" يمكن من خلاله الإبلاغ عن الجرائم بسهولة وسرعة، ما يُعزز من فاعلية عمل جهات إنفاذ القانون.

الداخلية والنيابة.. جهود تنسيقية لمكافحة الجريمة

وأشاد السعداوي، في تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، بدور وزارة الداخلية في تطوير أدواتها وأساليبها لمواجهة الجريمة، موضحًا أن الوزارة "عاملة أكتر من حاجة" لدعم العدالة، بالتعاون الوثيق مع النيابة العامة التي تبذل جهدًا كبيرًا في التحقيقات وإنفاذ القانون.

تحقيق العدالة لم يعد مجرد هدف.. بل منظومة

وأوضح أن منظومة العدالة أصبحت اليوم قائمة على تنسيق حقيقي بين مختلف الجهات، مشددًا على أن "اللي يقدروا يحققوا العدالة موجودين، وبيشتغلوا بكل طاقاتهم"، مؤكدًا أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا حيويًا في دعم هذه المنظومة، سواء في التبليغ أو التتبع أو التحقيق.

التحول الرقمي: ركيزة أساسية في إنفاذ القانون

وأشار إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة القضائية ساهم في تقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة الأداء، كما وفر آليات جديدة للمواطنين للمشاركة في الحفاظ على الأمن والإبلاغ عن أي انتهاك للقانون بسهولة عبر منصات إلكترونية.