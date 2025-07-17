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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثتين ضلا الطريق فى الجبال بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

عثرت الأجهزة المختصة على جثتين لشابين بمنطقة جبال وادى العلاقى جنوب شرق أسوان حيث أنهما ضلا طريقهما فى الجبال ، ولقيا مصرعهما أثناء بحثهما عن طريق العودة ، تم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد بالعثور على جثتين لشابين لقيا مصرعهما بعد أن ضلا الطريق فى الجبال الشرقية بمنطقة العلاقى.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثتين لشابين كلاهما من مدينة كوم أمبو أحدهما من منطقة الواحى والآخر من قرية عزبة العرب.

كانا فى طريقهما لنقل كمية من السولار بمنطقة جبال العلاقي ، وبالتحريات الأولية تبين أنهما كانا فى طريقهما لنقل كمية من السولار بمنطقة جبال العلاقى ولقا مصرعهما بعد أن ضلا الطريق وهو ما ترتب عليه الموت عطشًا تزامنًا مع ارتفاع درجة الحرارة فى أسوان.

حادث

فيما نجح فرق الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل، لقى مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا يفيد بغرق طفل ، وانتقلت الجهات المختصة وفرق الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وتمكنوا من انتشال جثة الطفل، وتم نقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهدت منطقة المقابر الفاطمية بمدينة أسوان عثور عدد من الأهالى على طفلين رضع تم القاءهم بجوار المقابر من الناحية الخليفة فى ظروف غامضة. 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية فى مدينة أسوان بعثور عدد من الأهالى على طفلين رضع حديثي الولادة تحديدًا عند المقابر الفاطمية من ناحية مستشفى المسلة التخصصى فى ظروف غامضة.     

وعلى الفور تم تسليمهم إلى حضانة مستشفي أسوان الجامعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة لتفريغ الكاميرات لمعرفة تفاصيل الواقعة وكيف تم ترك الطفلين بهذا الشكل أمام المقابر ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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