صعود عالمي ومحلي .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية، مدعومة بهبوط أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل.

وفي السوق المحلي ارتفعت أسعار الذهب على مستوى جميع الاعيرة الذهبية متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى مستوى الـ 4800 دولارا للاوقية وسجلت الآن 4838 ، وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7165 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 15-4-2026

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6141 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7165 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8189 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد سجل 57.320 ألف جنيه.