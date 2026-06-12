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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هند رشاد: صحة النواب تناقش تحويل وحدة قرية ناهيا إلى مستشفى متكامل

هند رشاد، عضو مجلس النواب
هند رشاد، عضو مجلس النواب
حسن رضوان

تناقش لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الاقتراح برغبة المقدم المقدم من النائبة هند رشاد والموجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة إلى مستشفى عام متكامل، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

وأكدت النائبة هند رشاد أن الوحدة الصحية بقرية ناهيا تمتلك مقومات تؤهلها للتحول إلى مستشفى عام متكامل، حيث تقع على مساحة تُقدّر بنحو ثلاثة أفدنة ونصف، وتتمتع بموقع استراتيجي على محور ناهيا الرئيسي، بالقرب من محور الفريق كمال عامر والطريق العمودي، وهو ما يتيح سهولة الوصول إليها من مختلف المناطق المحيطة.

وأوضحت أن المساحة المتاحة تسمح بإنشاء مستشفى يضم مختلف التخصصات الطبية والخدمات العلاجية والتشخيصية، بما يلبي احتياجات أهالي قرية ناهيا والقرى المجاورة، ويسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية الواقعة بنطاق المحافظة.

وأضافت أن الخدمات الصحية التي تقدمها الوحدة الصحية حاليًا لا تتناسب مع الزيادة السكانية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ولا تفي باحتياجات المواطنين من الرعاية الطبية المتكاملة، في ظل غياب مستشفى عام يخدم المنطقة بصورة شاملة.

وطالبت النائبة الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بدراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الوحدة الصحية بقرية ناهيا إلى مستشفى عام متكامل، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية الأسبوع المقبل المقترح بما يضمن توفير خدمات صحية لائقة وشاملة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي . 

مجلس النواب لجنة الشؤون الصحية هند رشاد

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