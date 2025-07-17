قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟.. الإفتاء تجيب
مش بنتأخر عن ولادنا.. محمد يوسف يكشف مبادرة الأهلي تجاه إمام عاشور
زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة
يتقدمهم المحافظ .. الآلاف يشيّعون جثمان الكابتن ميمي عبد الرازق ببورسعيد
آدم كايد يصل القاهرة تمهيداً لانضمامه إلى الزمالك
رشوان توفيق: الليل وآخره مسلسل ديني يحمل مضامين أخلاقية
500 ألف دولار.. الزمالك يتعاقد مع الجناح المغربي عبد الحميد معالي
دون خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق بأراضي زراعية ونخيل بالقليوبية
أحسن حد يعوض زيزو.. طارق يحيى يتغنى بـ أحمد عبد القادر
فئة أولى.. الأهلي يُجدد ويُعدل عقد مروان عطية
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتشال جثة طفل تعرض للغرق في أسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

نجح فرق الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل، لقى مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا يفيد بغرق طفل ، وانتقلت الجهات المختصة وفرق الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وتمكنوا من انتشال جثة الطفل، وتم نقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق

شهدت منطقة المقابر الفاطمية بمدينة أسوان عثور عدد من الأهالى على طفلين رضع تم القاءهم بجوار المقابر من الناحية الخليفة فى ظروف غامضة. 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية فى مدينة أسوان بعثور عدد من الأهالى على طفلين رضع حديثي الولادة تحديدًا عند المقابر الفاطمية من ناحية مستشفى المسلة التخصصى فى ظروف غامضة.     

وعلى الفور تم تسليمهم إلى حضانة مستشفي أسوان الجامعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة لتفريغ الكاميرات لمعرفة تفاصيل الواقعة وكيف تم ترك الطفلين بهذا الشكل أمام المقابر ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

نجحت جهود قوات الحماية المدنية بأسوان في السيطرة على حريق اندلع في هيش بإحدى الجزر ، ولم يسفر الحادث عن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق محدود في هيش، بإحدى الجزر على ضفاف النيل بمدينة أسوان ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والتي سيطرت على الحريق ، ولم يسفر عن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

من ناحية أخرى، نجح رجال مرفق إسعاف أسوان فى التعامل مع حالة مصاب في حادث تصادم سيارتين إحداهما نقل ثقيل، والأخرى فنطاس مياه بالصحراوي الغربى بشكل احترافي ومتقن لإنقاذ حالته على الرغم من خطورتها.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

ميمي عبدالرازق

يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟

خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟

مجلس الوزراء

12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟

ترشيحاتنا

حفل الكرة الذهبية

أنظار العالم تتجه إلى الكرة الذهبية 2025.. 4 مرشحين للفوز

ديانج

ديانج وأحمد رضا.. محمد يوسف يكشف مصير اللاعبين من البقاء في الأهلي

لاعبي الأهلي

محمد يوسف يكشف حقيقة فرض عقوبات على لاعبي الأهلي بعد الخروج من مونديال الأندية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الزبادى اليونانى

لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى

تعرف على فوائد النعناع.. أهمها الثالثة

تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع

حقن تخسيس أم رجيم..ويزو قبل و بعد إنقاص وزنها

حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت
حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت
حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد