انتشال جثة طفل تعرض للغرق في أسوان

نجح فرق الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل، لقى مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا يفيد بغرق طفل ، وانتقلت الجهات المختصة وفرق الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وتمكنوا من انتشال جثة الطفل، وتم نقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق

شهدت منطقة المقابر الفاطمية بمدينة أسوان عثور عدد من الأهالى على طفلين رضع تم القاءهم بجوار المقابر من الناحية الخليفة فى ظروف غامضة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية فى مدينة أسوان بعثور عدد من الأهالى على طفلين رضع حديثي الولادة تحديدًا عند المقابر الفاطمية من ناحية مستشفى المسلة التخصصى فى ظروف غامضة.

وعلى الفور تم تسليمهم إلى حضانة مستشفي أسوان الجامعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة لتفريغ الكاميرات لمعرفة تفاصيل الواقعة وكيف تم ترك الطفلين بهذا الشكل أمام المقابر ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

نجحت جهود قوات الحماية المدنية بأسوان في السيطرة على حريق اندلع في هيش بإحدى الجزر ، ولم يسفر الحادث عن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق محدود في هيش، بإحدى الجزر على ضفاف النيل بمدينة أسوان ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والتي سيطرت على الحريق ، ولم يسفر عن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

من ناحية أخرى، نجح رجال مرفق إسعاف أسوان فى التعامل مع حالة مصاب في حادث تصادم سيارتين إحداهما نقل ثقيل، والأخرى فنطاس مياه بالصحراوي الغربى بشكل احترافي ومتقن لإنقاذ حالته على الرغم من خطورتها.