ابن يطعـ.ـن والده بسـ.ــكين في مشاجرة بينهما بالوادي الجديد | تفاصيل

أصيب أب بطعنــة نافذة من نجله بعد مشاجرة أسرية بحي المجاهدين في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى إثرها طعـن الابن والده بسكيـن في الجانب الأيمن من الصدر.

ابن يطعـن والده بسكيـن في مشاجرة بينهما بالوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول شخص في العقد الرابع من العمر إلى مستشفى الخارجة التخصصي، مصابًا بجرح نافذ في الصدر واضطراب بدرجة الوعي.

وانتقلت سيارة الإسعاف، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي قبل تحويله سريعًا إلى مستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالته الصحية.

وألقت قوات الشرطة القبض على نجل المصاب، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة، وبدأت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.