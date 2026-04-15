20 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق بالوادي الجديد

شنّت إدارة باريس بالوادي الجديد حملة بقيادة السيد وليد خضر، مدير الإدارة، استهدف الحملة عدداً من المخابز البلدية والأنشطة التجارية المختلفة وقد أسفرت الحملة عن ضبط (10) مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ووجود خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذت إدارة الفرافرة حملة بإشراف من السيد أحمد شمس، مدير الإدارة، ومشاركة من السيد حسين مبروك، السيد أحمد محمد، مفتش بالإدارة، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، استهدفت عدداً من الأنشطة التجارية، وأسفرت عن تحرير عدد (4) محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت إدارة تموين بلاط، بقيادة السيد مسعد علي، مدير الإدارة، والسيد ياسر أحمد، مفتش بالإدارة حملة تموينية استهدفت عدداً من الأنشطة التجارية المختلفة، واسفرت الحملة عن تحرير عدد (6) مخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية التموين استمرار تلك الحملات الرقابية للتشديد على الأسواق.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للمديرية لتنفيذ توجيهات معالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين و السيدة حنان مجدي، محافظ الوادى الجديد، وتعليمات الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين بمتابعة الرقابة على الأسواق والسلع التموينية.

وتنوّه السادة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر :

📞منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

📞غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959

