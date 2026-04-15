خصم 10% ومزايا إضافية.. تعاون بين جامعة الوادي الجديد وإكسبريس للنقل لدعم الطلاب

أعلنت جامعة الوادي الجديد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة إكسبريس الوادي للنقل، عقب إعلانها تشغيل خط سير (الخارجة – القاهرة)، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم خدمات متميزة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتيسير وسائل التنقل لهم.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وعدد من قيادات الجامعة، إلى جانب الأستاذ خالد الصاوي، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبريس للنقل.

ويتضمن البروتوكول تقديم خصم بنسبة 10% على جميع خطوط الشركة، خاصة خط (القاهرة – الخارجة) والعكس، وخط (الخارجة – الداخلة) والعكس، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن منتسبي الجامعة.

وأكدت الجامعة أن هذه الخدمة تشمل جميع طلاب جامعة الوادي الجديد الحكومية والأهلية، وذلك بموجب كارنيه الكلية، مع إتاحة خصومات إضافية عند حجز تذاكر الذهاب والعودة، إلى جانب تقديم عروض وخصومات خاصة في بعض الحالات.

كما يشمل الاتفاق توفير مواعيد إضافية خلال فترات الأعياد والمناسبات، لمواجهة زيادة الإقبال على السفر، إلى جانب تخصيص أماكن مميزة لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية داخل وسائل النقل.

وتضمن البروتوكول أيضًا توفير أماكن مخصصة للحجز داخل الحرم الجامعي، بما يسهل إجراءات الحجز ويعزز مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي الجامعة المستمر لدعم أبنائها وتوفير سبل الراحة لهم، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أفضل الخدمات للمجتمع الجامعي.