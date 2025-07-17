بحوث الصحراء يطبق تقنية السونار لتعزيز انتاجية الثروة الحيوانية بحلايب وشلاتين

نفذت محطة بحوث حلايب والشلاتين التابعة لمركز بحوث الصحراء دراسة ميدانية باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية (السونار) وذلك لأول مرة في المنطقة، بهدف تقييم الحالة الفسيولوجية والكفاءة التناسلية لسلالات الأغنام المحلية.

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس المركز أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة دعم وتنمية الثروة الحيوانية في المناطق الصحراوية، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في هذا المجال.

وأكد شوقي تكثيف المركز من جهوده لتطوير الإنتاج الحيواني في مناطق حلايب، الشلاتين، وأبورماد، وذلك من خلال فريق فني تم تكليفه بهذه المهمة، ذلك فضلا عن استخدام الأعلاف الخضراء المنتَجة من الحبوب المستنبتة كبديل طبيعي للهرمونات الصناعية لتحفيز التناسل، وذلك ضمن خطة المركز لتوفير حلول آمنة واقتصادية لرفع كفاءة القطعان في البيئات الصحراوية.

وأضاف رئيس المركز، أن هذا التطبيق يعد الأول من نوعه في منطقة مثلث حلايب والشلاتين، ويعكس حرص مركز بحوث الصحراء على استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على هذه المناطق.

وتأتي تلك الجهود تحت اشراف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، كما يقوم الفريق الفني البحثي الدكتور أحمد عبد المقصود رئيس شعبة الإنتاج الحيواني.

حيث يضم الدكتور محمود صابر، والدكتور أحمد كامل، والدكتور أسامة رائف، رئيس محطة بحوث حلايب والشلاتين.