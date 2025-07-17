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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع لمتابعة اعمال امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل و الاعدادية ببني سويف

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

عقدت  أمل الهواري مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف اجتماعا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل بحضور  محمد بدر وكيل المديرية و هاني رجائي مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية  عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وذلك لمتابعة انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمختلف المراحل والتي بدأت الثلاثاء 15 يوليو الجاري وتستمر حتى 22 من نفس الشهر .


كما ناقشت الاستعداد لعقد امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية والمقرر لها السبت 26 يوليو الجاري .


وخلال اللقاء نوهت مدير المديرية بضرورة التزام جميع المدارس بالاجراءات والتعليمات الصادرة بشأن توزيع الكثافات الطلابية داخل الفصول استعدادا للعام الدراسي المقبل موجهة بضرورة الاستفادة من المقاعد الجديدة كما ناقشت موقف استلام الكتب الدراسية من المخازن 


كما شددت مدير المديرية على عدم قبول أية تبرعات سواء مادية أو عينية أو جمع أي أموال من أولياء الأمور تحت أي مسمى ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية

بني سويف تعليم بني سويف محافظة بني سويف

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