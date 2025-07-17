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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نمو الشعر الأبرز.. 9 علامات تشير إلى الإصابة بمتلازمة تكيس المبيض

تكيس المبيض 
تكيس المبيض 
هاجر هانئ

متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي خلل هرموني يحدث عندما تُنتج المبايض (العضو الذي يُنتج ويُطلق البويضات) هرمونات زائدة، إذا كنتِ مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، فإن المبايض تُنتج مستويات عالية بشكل غير طبيعي من هرمونات تُسمى الأندروجينات،  يؤدي هذا إلى اختلال توازن الهرمونات التناسلية. 


ونتيجة لذلك، غالبًا ما تُعاني المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من دورات شهرية غير منتظمة ، وغياب فترات الحيض، وعدم انتظام التبويض، قد تظهر أكياس صغيرة من الجريبات (أكياس مملوءة بالسوائل تحتوي على بويضات غير ناضجة) على المبايض في الموجات فوق الصوتية بسبب نقص التبويض ( انعدام التبويض ). ومع ذلك، على الرغم من اسم "تكيس المبايض"، لا يلزم وجود أكياس على المبايض للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

متلازمة تكيس المبايض هي أحد أكثر أسباب العقم شيوعًا لدى النساء ، كما أنها قد تزيد من خطر الإصابة بحالات صحية أخرى، يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بكِ علاج متلازمة تكيس المبايض بناءً على أعراضكِ وما إذا كنتِ ترغبين في الحمل.

في أي عمر يبدأ ظهور متلازمة تكيس المبايض؟


يمكن أن تُصاب النساء بمتلازمة تكيس المبايض في أي وقت بعد البلوغ، تُشخَّص معظم الحالات في العشرينات أو الثلاثينات من العمر عند محاولة الحمل، قد تكون احتمالية إصابتكِ بمتلازمة تكيس المبايض أعلى إذا كنتِ تعانين من السمنة أو إذا كان أفراد عائلتكِ البيولوجية مصابين بها.

تكيس المبايض


ما هي علامات متلازمة تكيس المبايض (PCOS)؟


تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة تكيس المبايض ما يلي:

عدم انتظام الدورة الشهرية: تشمل الدورة الشهرية غير المنتظمة غياب الدورة الشهرية أو غيابها تمامًا، وقد تشمل أيضًا نزيفًا غزيرًا أثناء الدورة الشهرية.


نمو الشعر غير الطبيعي : قد ينمو لديكِ شعر زائد في الوجه أو تعانين من نمو كثيف للشعر على الذراعين والصدر والبطن ( الشعرانية )، يؤثر هذا على ما يصل إلى 70% من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض.


حب الشباب: قد تُسبب متلازمة تكيس المبايض حب الشباب ، خاصةً على الظهر والصدر والوجه، قد يستمر هذا الحب بعد سن المراهقة، وقد يصعب علاجه.


السمنة: يعاني ما بين 40% و80% من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض من السمنة ويواجهون صعوبة في الحفاظ على الوزن الصحي بالنسبة لهم.


اسمرار الجلد: قد تظهر بقع داكنة من الجلد، خاصةً في طيات الرقبة، والإبطين، والفخذ (بين الساقين)، وتحت الثديين، تُعرف هذه الحالة باسم "الشواك الأسود" .


الأكياس: لدى العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض مبايض تبدو أكبر حجمًا أو تحتوي على العديد من البصيلات (أكياس البيض) على الموجات فوق الصوتية.


الزوائد الجلدية: هي ثنيات صغيرة من الجلد الزائد، غالبًا ما توجد تحت الإبطين أو على الرقبة.


ترقق الشعر: قد يفقد الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض بقعًا من الشعر على رؤوسهم أو يبدأون في الصلع.


العقم: يُعدّ تكيس المبايض السبب الأكثر شيوعًا لعقم النساء، قد يؤدي عدم انتظام التبويض أو تواتر حدوثه إلى عدم القدرة على الحمل.


المصدر: clevelandclinic
 

تكيس المبايض الهرمونات التناسلية علامات متلازمة تكيس المبايض حب الشباب

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