مجلس وزراء الداخلية العرب يطالب بتعميم منظومة الميتاهيب المرورية فى الدول الأعضاء

اختتم المؤتمر العربي الحادي والعشرون لرؤساء أجهزة المرور أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة المرور في الدول العربية.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ناقش المؤتمر منظومة التوعية المرورية الذكية "الميتاهيب") التي قدمتها القيادة العامة لشرطة الفجيرة" والتي فازت بجائزة الأمير نايف للأمن العربي في فرع البرامج الأمنية الرائدة عام 2024م، وطلب من الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها، كما حث أجهزة المرور العربية بهذه المناسبة على الاشتراك في مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربي في فروعها الثلاثة البرامج الأمنية الرائدة والدراسات الأمنية والإبداع الإعلامي الأمني.



وناقش المؤتمر أيضا تصورا حول إنشاء قاعدة بيانات تحليلية مرورية عربية، وقرر إحالته إلى الدول الأعضاء لمزيد من الدراسة.

كما ناقش مقترحا مقدما من دولة ليبيا لتوحيد خطاب التوعية العربي حول السلامة المرورية وطلب من الأمانة العامة تعميمه على الدول الأعضاء لإبداء مقترحاتها بشأنه، كما طلب من الأمانة العامة التواصل مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لبحث آفاق التعاون بين اللجنة والمرصد العربي المتكامل للسلامة المرورية التابع لها من جهة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمكتب العربي لشؤون الأجهزة الأمنية المساندة من جهة أخرى،

واستعرض المؤتمر كذلك تجارب عدد من الدول الأعضاء في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، وطلب من الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها.

كما طلب منها إعداد تصور للتقرير الذي تقدمه الدول الأعضاء حول تجاربها في هذا المجال، كما دعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من البرامج التوعوية التـي تُعد في المناسبات المرورية العربية والدولية.

أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.