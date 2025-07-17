الخارجية الروسية: نرفض نقل أي قوات دولية إلى أوكرانيا وسنعتبرها أهدافا مشروعة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، رفض نقل أي قوات دولية إلى أوكرانيا وسنعتبرها أهدافا مشروعة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد أكثر من 500 حالة استخدام كييف للمواد الكيميائية بما في ذلك المواد السامة وذلك خلال العملية العسكرية الخاصة .

وأشارت الوزارة الروسية في بيان لها الي ان القوات الأوكرانية تقوم منذ بداية عام 2025 بانتظام بإسقاط حاويات تحتوي على غاز سي إس وذخيرة يدوية الصنع على المواقع العسكرية الروسية.

وقالت الوزارة في بيانها : منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم اكتشاف العشرات من المخابئ للقوات الأوكرانية تحتوي على مواد سامة وذخائر كيميائية يدوية الصنع.