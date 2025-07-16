أحمد موسى: ندعو للرئيس ربنا يبارك فيه على اللي عمله من تسليح وتحديث للجيش.. وترامب: على أوكرانيا عدم استهداف موسكو | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



إلا رجال الدين.. فرج عامر يكشف عن موقف نادي سموحة بدخول الأعضاء بالجلباب

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه في النادي يتم منع دخول كل من يرتدي جلباب إلا رجال الدين، مشيرا إلى أنه يتم ذلك بناءا على لوائح وزارة الشباب والرياضة، واللوائح المتبعة في أندية مصر.

وزير الري الأسبق يكشف أسباب التعنت الأثيوبي بعد إنشاء سد النهضة

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، أن التعنت الأثيوبي بعد إنشاء سد النهضة، جاء نتيجة التمويل الامريكي، في مراحل سابقة في مشروع سد النهضة، مشيرا إلى أن مرحلة الملئ للسد كان لهِ تأثير على حصة مصر.

أحمد موسى: ندعي للرئيس يحفظه ربنا ويبارك فيه على اللي عمله من تسليح وتحديث للجيش

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل لديها قلق من تسليح الجيش المصري، متابعا أن القوات المسلحة المصرية لديها قدرات شاملة.

ترامب: على أوكرانيا عدم استهداف موسكو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه على أوكرانيا عدم استهداف موسكو، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الصحة: زيادة في أسعار العلاج والأدوية.. و69 مليون مواطن مؤمن عليهم في التأمين الصحي القديم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه هناك توجيه دائم من وزير الصحة لمتابعة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمستوى تقديم الخدمات الطبية .

أحمد موسى: مياه الأمطار وصلت لعربات مترو الأنفاق في نيويورك وشوارعها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمطار شديدة تتسبب في تعطيل مترو الانفاق في نيويورك وتعرض حياة الأمريكيين للخطر.

الأمم المتحدة: عمليات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغت مستويات غير مسبوقة

أكد ثمين خيطان، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن القوات الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية ضد مدنيين فلسطينيين حاولوا العودة إلى منازلهم، وهو ما يمثل استخدامًا غير ضروري وغير متناسب للقوة، مؤكدًا أن العديد من الهجمات التي ينفذها مستوطنون تتم تحت حماية مباشرة من القوات الإسرائيلية.

الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في غزة

قالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن على إسرائيل اتخاذ خطوات عملية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية بالقاهرة لمناقشة إدخال المساعدات إلى غزة

تعقد في القاهرة، اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية في القاهرة لمناقشة تفصيلات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المرضى وعودة العالقين، حسبما افادت قنماة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .