أحمد موسى: ندعي للرئيس يحفظه ربنا ويبارك فيه على اللي عمله من تسليح وتحديث للجيش

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل لديها قلق من تسليح الجيش المصري، متابعا أن القوات المسلحة المصرية لديها قدرات شاملة.

الجيش المصري يؤمن ملايين المصريين وحدود البلاد

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على ميسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش المصري يؤمن ملايين المصريين وحدود البلاد، مستدركا أن :"ندعي للرئيس السيسي بأن يحفظة ربنا ويبارك فيه على اللي عمله لصالح بلدنا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن السيسي بفضل المولي عز وجل جعل القوات المسلحة اليوم مصدر قلق للأعداء ولكل من يفكر في الاعتداء على مصر.

وأكمل أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدث الجيش المصري باحدث تكنولوجية، ونعلن على اللي عندنا وده مصدر ثقة وأطمئنان لشعبنا ورعب للاعداء.



