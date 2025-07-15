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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مياه الأمطار وصلت لعربات مترو الأنفاق في نيويورك وشوارعها

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمطار شديدة تتسبب في تعطيل مترو الانفاق في نيويورك وتعرض حياة الأمريكيين للخطر.


وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على ميسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مياه الأمطار وصلت لعربات مترو الأنفاق وشوارع المدينة غرقت بالماء بشكل غزير، متابعا أن الفيضانات تضرب مدن عدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن البنية التحتية انهارات في نيويورك بسبب مياه الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أن ما حدث في أمريكا إذا حدث في مصر ستنطلق حملة نقد.
وتسأل الإعلامي أحمد موسى، :"اين الإعلامي الدولي مما يحدث في مترو الانفاق بمدينة نيويورك بعد غرقه؟".

فيما اجتاحت فيضانات منطقة نيويورك وولاية نيوجيرسي ليل الاثنين الثلاثاء نتيجة أمطار غزيرة تسببت بها عاصفة فوق المنطقة، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وسجّلت خدمات الأرصاد الجوية كميات غير مسبوقة من الأمطار، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في حركة النقل إلى جانب تنفيذ كثير من عمليات الإنقاذ.
وأعلن حاكم نيوجيرسي فيل ميرفي حالة الطوارئ في مقاطعات عدة، ودعا السكان إلى التزام منازلهم. وحذرت السلطات من ظروف سير خطرة، وازدياد خطر الفيضانات المفاجئة في مناطق مكتظة بالسكان.
وفي نيويورك، علقت مطارات جون إف كينيدي، ولاغارديا ونيوارك رحلات المغادرة مؤقتاً. كما تعرض مترو نيويورك لاضطرابات شديدة، حيث توقفت خطوط عدة وغمرت المياه محطات كثيرة، خصوصاً في تشيلسي وجنوب مانهاتن. وتسببت ازدحامات مرورية كبيرة في شلل طرق رئيسة عدة في المدينة.

وفي نيوجيرسي، تدخلت فرق الإنقاذ مرات عدة لمساعدة سائقين عالقين ومقيمين محاصرين نتيجة ارتفاع مستوى المياه، خصوصاً في نيوارك. وحذّر مركز الأرصاد الوطني من استمرار التحذير من الفيضانات في شمال الولاية حتى الساعة 7:15 صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينيتش).

وتأثر كل من فيرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا أيضاً. ولا تزال حالة الطوارئ بسبب الفيضانات سارية في وسط فيرجينيا، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. ولم تُسجل أي إصابات حتى الآن بحسب السلطات المحلية.

وشهدت بعض أحياء نيويورك أمطاراً تراوحت كميتها بين 38 و45 مليمتراً خلال أقل من ساعتين. أما في نيوجيرسي، فوصلت كميات الأمطار إلى 150 مليمتراً. وتسبّب تشبّع كل من التربة وشبكات الصرف في تفاقم الفيضانات.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى أمطار شديدة مترو الانفاق نيويورك

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