الغيرة قلبت لجريمة قـ..تل.. الزوجة وعشيقها خنـ..قوا الزوج بعد ما شرب العصير

أحالت محكمة جنايات أسيوط، أوراق سيدة وعشيقها إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل زوج السيدة داخل منزله بقرية ساو بمركز ديروط.

وتعود الواقعة إلى قيام الزوجة “عبير. ع. ع” بالاتفاق مع سائق توك توك يُدعى “محمد. ص. م” على قتل زوجها بعد اكتشافها زواجه من أخرى أثناء عمله في الكويت.

ووفقًا للتحقيقات، وضعت الزوجة منوّمًا لزوجها في العصير، ثم استدعت عشيقها، حيث قاما بخنقه حتى الموت.

وأمرت المحكمة بتحديد جلسة أول أغسطس للنطق بالحكم، بعد الاطلاع على كافة الأدلة واعترافات المتهمين.





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