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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحاصلين على 70%| بشرى سارة لطلاب الدبلومات الفنية .. تفاصيل

تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القواعد المنظمة لقبول طلاب الشهادات الفنية في الجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026، وفقًا للقرار الوزاري رقم 1177 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2025.

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ونص القرار على أن يكون القبول عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ويشمل الطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات (تجاري - صناعي - زراعي - موسيقي - شعبة ترميم آثار - مدارس مساعدي الخدمات الصحية)، وكذلك الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان)، ودبلومات نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية.

ويتم فتح باب القبول بعدد من الكليات، منها كليات التجارة، التربية التي تضم شعبًا فنية، التربية النوعية، الزراعة، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، الهندسة، الفنون التطبيقية، الآثار، الفنون الجميلة، التكنولوجيا والتعليم، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لبعض الكليات، ومنها اجتياز اختبارات القدرات.

ويسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم فني ثلاث سنوات في التخصصات المذكورة، والحاصلين على مجموع 70% فأكثر، بالتقدم إلى مكتب التنسيق. كما يسمح للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم الخمس سنوات، ممن حصلوا على مجموع 75% فأكثر، بالتقدم أيضًا.

بالنسبة للحاصلين على دبلوم السياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات، يتم قبولهم في برامج التعليم التبادلي بكليات السياحة والفنادق في جامعات حلوان، الإسكندرية، الفيوم، مدينة السادات، بالإضافة إلى المعاهد العليا والمتوسطة المتخصصة في السياحة والفنادق.

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